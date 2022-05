C.t. Belgio: “Lukaku deve superare questo periodo difficile. Nessuno poteva…”

In vista del Mondiale che si giocherà a novembre, Roberto Martinez non è preoccupato per lo stato di forma dell'attaccante

Gianni Pampinella

La scelta di voler tornare al Chelsea la scorsa estate, per Romelu Lukaku si è rivelata un boomerang. Dopo una stagione travagliata, l'attaccante belga vuole tornare all'Inter per ritrovare lo smalto perduto. Nonostante un periodo difficile, il c.t. del Belgio, Roberto Martinez, non è preoccupato in vista del Mondiale che si giocherà a novembre: "Rom è molto concentrato e il suo ruolo con noi è diverso da quello del Chelsea".

"La sua stagione non intaccherà la sua importanza per il Belgio, ne sono convinto. Certo la sua avventura in Italia è stata grandiosa, dopo di che è arrivato quel trasferimento. Ma nessuno poteva prevederlo, a volte uno spogliatoio si adatta a te meglio di un altro. Romelu non deve più mettersi alla prova. Tutti sanno cosa può fare a questo livello. Inoltre è più facile affrontare tutto questo a 29 anni rispetto a quando ne hai solo 21. Rom deve solo superare questo periodo difficile".

(Voetbalprimeur)