Belgio, Roberto Martinez rimane. Bossaert: “Non c’è motivo di cambiare”

Peter Bossaert, amministratore delegato della Federazione, chiude ogni discorso sul futuro del ct

Dopo l'eliminazione dai quarti per mano dell'Italia, in Belgio si è parlato molto del futuro di Roberto Martinez. Ma lo spagnolo continuerà la sua avventura sulla panchina dei Red Devils come spiega Peter Bossaert, amministratore delegato della Federazione, che ha confermato la sua fiducia al tecnico.