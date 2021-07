Barella: “Lukaku? Ero dispiaciuto per lui, avrà altre occasioni per festeggiare”

Il centrocampista dell'Inter ritorna sul successo contro il Belgio e sul confronto con il suo compagno di squadra

Nicolò Barella, in conferenza stampa da Coverciano, ha parlato del confronto avuto con Romelu Lukaku, suo compagno di squadra all'Inter e per una volta avversario due giorni fa in occasione di Italia-Belgio: "Mi stavo scambiando la maglia con Lukaku quando stava parlando il mister... Mi son fatto raccontare dagli altri quel che diceva: però son cose di spogliatoio e non le faccio girare. Sono cose nostre, lo diremo alla fine. Lukaku? Ero dispiaciuto per lui, abbiamo creato qualcosa di speciale ma avrà tante altre occasioni per festeggiare".