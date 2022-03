CdS – Scudetto, può accadere di tutto. Ma la bella Inter di Inzaghi è solo un ricordo

A questo punto della storia, i finali possibili sono praticamente infiniti. Milan, Inter, Napoli e Juventus si giocano lo scudetto

A questo punto della storia, i finali possibili sono praticamente infiniti. Milan, Inter , Napoli e Juventus si giocano lo scudetto e sono tutte racchiuse in 7 punti. Scrive il Corriere dello Sport:

"Quattro squadre in sette punti e la sensazione che potrebbe davvero accadere di tutto Anche perché lì davanti nessuno sembra avere fretta di chiudere la partita tricolore. Si può vincere a 82-83 punti: quota bassissima Il Milan avverte di colpo la pressione e ha già sbagliato gare facili, la bella Inter di Inzaghi oggi è solo un ricordo. Il Napoli ha tanta qualità Ma il gioco è davvero fondamentale per vincere? Nel caso della Juve, no: lo dimostra la rimonta".