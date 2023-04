Bellanova a Inter TV: “Dobbiamo aggiustare la classifica, chiunque qui all’Inter…”

L'Inter affronta l'Empoli con una formazione inedita e necessaria a gestire le forze in vista dei prossimi fondamentali impegni. Mercoledì i nerazzurri si giocano infatti il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Della sfida in programma oggi all'ora di pranzo ha parlato Raul Bellanova ai microfoni di Inter TV: "Sarà veramente importante dare continuità. Abbiamo due facce quest'anno, una in campionato e una in Champions League. Dobbiamo cercare di aggiustare questa classifica e di portare a casa i tre punti".