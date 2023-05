Bellanova, futuro da scrivere: riscatto dell’Inter incerto, ci pensa il Genoa

Il futuro di Raoul Bellanova è ancora tutto da scrivere: l'esterno classe 2000, arrivato all'Inter la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, e potrebbe tornare al Cagliari (club proprietario del suo cartellino) a fine stagione. Gli interessi, a prescindere da quelle che saranno le mosse del club nerazzurro, non mancano di certo.

Su di lui, secondo Il Secolo XIX, ci sarebbe il Genoa, desideroso di allestire una squadra competitiva in vista del ritorno in Serie A: "Bellanova, invece, gioca nell'Inter ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Cagliari. L'accordo infatti prevede per i nerazzurri un diritto di riscatto da 7 milioni che si andrebbero a sommare ai 3 già pagati per il prestito. Il fatto è che quest'anno all'Inter Bellanova ha giocato abbastanza poco. Solo una manciata di gare da titolare, sempre riserva di un pur non brillantissimo Dumfries. È quindi possibile che torni alla base per essere poi nuovamente ceduto. Molto dipenderà anche da quello che accadrà al club sardo, attualmente impegnato nella lotteria dei playoff".