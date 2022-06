Bellanova-Inter, trattativa in stallo ma club nerazzurro rimane in prima fila: la situazione

La trattativa tra Cagliari ed Inter per Raoul Bellanova è in una fase di stallo. Il club nerazzurro avrebbe chiesto ai sardi un cambio di formula nell'affare: non più a titolo definitivo, ma in prestito con obbligo di riscatto. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, nonostante questa fase di stallo, l’Inter rimane in prima fila. "Qualora la trattativa dovesse saltare, inoltre, il giornale ci riporta che il giocatore non rimarrebbe nell’isola. Le richieste per lui sono troppe ed allettanti".