Bellanova, la richiesta del Cagliari. Inter, due giovani nella trattativa?

È Raoul Bellanova il nome balzato in cima alle preferenze dell'Inter per il ruolo di esterno. La Gazzetta dello Sport fa il punto tra la richiesta del Cagliari e la proposta dei nerazzurri: "Serve un esterno, non per forza mancino, visto che Darmian può giocare anche a sinistra. E allora ecco che in pole position è finito Raoul Bellanova, terzino scuola Milan, 22 anni, che il Cagliari ha appena riscattato dal Bordeaux per 800 mila euro. Il club sardo vorrebbe ricavare almeno 10 milioni, l'Inter è pronta a inserire nell’affare il prestito dei talentini della Primavera Casadei e Franco Carboni, per abbassare ulteriormente la base cash. Si tratta, con moderato ottimismo. Ma l'Inter ora gioca a carte scoperte".