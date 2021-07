Bellerin, l’Arsenal non apre a condizioni Inter. “Ma un dettaglio fa ben sperare”

Hector Bellerin resta un obiettivo per la destra nerazzurra: lo spagnolo è tentato dalla Serie A e piace sia ai dirigenti sia a Inzaghi

Nonostante il forte interesse per Nahitan Nandez, Hector Bellerin resta un obiettivo di mercato per la fascia destra in casa Inter. Al momento, però, anche la pista che porta allo spagnolo resta complicata, come spiega il Corriere dello Sport: "Il fatto che Bellerin abbia chiesto la cessione all'Arsenal fa ben sperare, ma i Gunners partono da una valutazione alta e non vogliono cedere alle condizioni nerazzurre. Almeno per il momento. Lo spagnolo comunque è tentato dalla Serie A e piace sia ai dirigenti sia a Inzaghi".