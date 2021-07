Nandez, giornata chiave? “Oggi primo contatto Inter-agente: scenario e dettagli”

Il profilo di Nahitan Nandez sta scalando posizioni nella lista di gradimento dell'Inter per sostituire Hakimi

Oggi è una giornata importante per l'Inter perché da un lato ci sarà l'esordio di Simone Inzaghi, nell'amichevole con il Lugano, ma dall'altro è atteso un contatto con l'agente di Nandez, presente proprio in quel di Cornaredo. Pablo Bentancur, infatti, è di casa a Lugano e potrebbe esserci un primo approccio tra Inter e l'agente per il futuro del jolly uruguayano. "Nandez ha scalato rapidamente posizioni nelle preferenze nerazzurre per il post Hakimi e piace tanto a Inzaghi. In più, i rapporti tra Bentancur con Marotta e Ausilio sono ottimi", si legge sulla Gazzetta dello Sport che ammette come, per il Cagliari, Nandez sia sacrificabile.