Tuttosport: “Bellerin vuole Milano. Ma Inter e Arsenal lontanissime tanto che…”

Sorpasso di Nahitan Nandez su tutti gli altri nomi per la fascia destra. Anche su quello di Hector Bellerin, con cui l'Inter ha già un accordo, ma su cui si fatica a trovare l'intesa con l'Arsenal. Spiega infatti Tuttosport: "Sebbene il laterale spagnolo sia entusiasta dell’idea di trasferirsi eventualmente a Milano, Inter e Arsenal sono ben lontane da un accordo di massima, tanto che ad oggi non è previsto alcun meeting dell’agente del giocatore con il club italiano e con quello inglese per provare a dare una sterzata alla situazione".