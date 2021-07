Tuttosport: “Inter-Nandez senza sosta. E scelta la contropartita dopo Nainggolan”

La maxi trattativa per il trasferimento di Nahitan Nandez all’Inter prosegue senza sosta. Con una percezione positiva

Procede senza sosta la trattativa tra Inter e Cagliari per l'approdo in nerazzurro di Naithan Nandez . Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, i due club proseguono il dialogo "con percezione positiva", consapevoli però che servirà del tempo per incastrare tutto. E anche le due contropartite che Marotta e Ausilio premono di inserire: "La prima è Radja Nainggolan . Col belga che a livello formale non potrà mai assumere tale nomenclatura - scrive il quotidiano -, ma che rescinderebbe il proprio contratto con l’Inter – e incasserebbe così la famosa buonuscita richiesta - e si accaserebbe a zero nuovamente alla corte di Semplici.

Il secondo profilo porta invece ad Andrea Pinamonti. Particolarmente apprezzato in Sardegna, prima però il Cagliari dovrebbe cedere Simeone e trovare la quadra con l’arciere di Cles, il cui attuale ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione è piuttosto oneroso per le casse dei rossoblu. Quel «serve creatività» pronunciato da Marotta - e in riferimento a Nandez - potrà quindi avere la sua massima espressione in un prestito oneroso e nel viaggio di sola andata di alcuni esuberi nerazzurri. Ma anche la formula di un pagamento rateizzato e dipendente dal raggiungimento di obiettivi semplici, ma spostati in là con il tempo, non deve essere esclusa".