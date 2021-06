Bellerin vegano. Col suo arrivo all’Inter lavoro anche per il nutrizionista Pincella

L'esterno spagnolo dovrebbe essere il sostituto di Hakimi per la fascia destra dell'Inter, il giocatore è vegano da tre anni

"Se nelle prossime settimane dovesse davvero arrivare l’ok da Londra, a Milano avrebbe il suo da fare pure il nutrizionista nerazzurro, Matteo Pincella, ora al lavoro in Nazionale: Bellerin è, infatti, felicemente vegano da oltre tre anni. Si sente «più leggero» così, ripete sempre. La scelta alimentare sta dentro al suo ambientalismo convinto perché Hector sensibilizza via social su riscaldamento globale e bacchetta contro gli sprechi. Con l’associazione “One Tree Planted”, ad esempio, ha raccolto fondi per piantare 60mila alberi nella foresta amazzonica. L’anno scorso è pure diventato il secondo azionista di maggioranza del Forest Green Rovers, la squadra del Glouchestershire che adotta un approccio verde al calcio. Tutto il resto, invece, è moda. Fashion. Il catalano esplora sempre look ricercati e pazienza se provocano l’ilarità dei compagni e, troppo spesso, insulti irripetibili in tribuna. Lui, invece, sfila in babbucce sia alla London Fashion Week sia a Parigi, sotto la Tour Eiffel, per Louis Vuitton. Durante la quarantena ha avuto pure tempo e spazio per strutturare questa passione nata in famiglia, nella sartoria dei nonni: loro gli hanno insegnato a cucire, ora è lui stesso a disegnare una collezione per H&M", si legge su La Gazzetta dello Sport