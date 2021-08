Belli (riatletizzatore Inter): “Vincere è difficile ma abbiamo i mezzi per farlo ancora”

Tra poco comincerà la sua ottava stagione in nerazzurro, con il ruolo di riatletizzatore: Andrea Belli ne ha parlato così a Inter TV

Matteo Pifferi

Riatletizzatore dell’Inter, in cosa consiste questo ruolo?

Il mio ruolo consiste nel riportare il giocatore infortunato ai livelli fisici precedenti all’infortunio. Io prendo il giocatore appena uscito dalla fisioterapia in cui la guarigione clinica è già terminata al 90% e lo alleno sia in palestra che in campo per riportare forza, condizionamento aerobico, velocità sul campo ai livelli precedenti all’infortunio. In base ai tipi di infortunio, alla gravità e ai tempi di recupero c’è una fase di detraining dove l’atleta perde percentuali importanti sia a livello organico che di forza.

All’Inter da tanti anni conosce molto bene l’ambiente, come sta andando con lo staff tecnico?

Sta andando molto bene, abbiamo fatto tre settimane di ritiro intenso, i ragazzi si sono messi veramente a disposizione e tutto sta andando nella giusta direzione.

Qual è la sua storia nerazzurra?

Questa stagione inizio l’ottavo anno, io ero riatletizzatore della nazionale del Qatar, quando mi è arrivata la chiamata dell’Inter e ho iniziato per due anni come fisioterapista nello staff medico e poi avendo due carriere come preparatore atletico e fisioterapista, si è creata l’opportunità di passare al ruolo di riatletizzatore, che è quello che sento più mio e che ho ricoperto nelle ultime sei stagioni.

Cosa si aspetta da questa stagione?

Di continuare sulla scia della scorsa stagione, combatteremo per confermarci cercando di fare un bel cammino in Europa. Sappiamo che vincere è molto difficile ma abbiamo i mezzi e le capacità per farlo e tutto l’ambiente è determinato ad andare avanti su questa strada.

(inter.it)