Bellinazzo: “Dybala al Napoli? Lo spazio per farlo c’è, anzi andrebbe fatto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Marco Bellinazzo , giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato così della possibilità di vedere Paulo Dybala al Napoli: "L'obiettivo del club partenopeo era limare di molto il monte ingaggi e ad oggi De Laurentiis è riuscito nel suo intento. Ci sono stati alcuni innesti con stipendi molto più bassi rispetto a chi è uscito. Dunque lo spazio per fare questa operazione importante c'è. Anzi, andrebbe fatta per più motivi. Il primo è quello di ricreare entusiasmo tra i tifosi. Il Napoli non può rischiare di ridurre il tasso tecnico dell’organico con le concorrenti che si stanno attrezzando.

Inter, Juventus e Milan hanno fatto e stanno facendo colpi importanti. Dybala è un giocatore che essendo di provenienza italiana non darebbe benefici fiscali come per quelli che arrivano dall'estero. Dunque ragioniamo sul compenso dell'argentino. Ad esempio 7 milioni netti diventerebbero 12-13 lordi. Penso che gli spazi di manovra ci siano. Oltre all'aspetto economico, va tenuto in debita considerazione l'aspetto tecnico. La piazza di Napoli ha bisogno di un nome importante. Può essere tralasciato solo se venissero confermati Koulibaly e Osimhen".