Bellinazzo: “Inter rischia di andare ad Oktree, ma il Governo cinese può fare la differenza”

Tale nodo è da sciogliere il prima possibile. Va rifinanziato il debito attuale che scade, appunto, a maggio. Ci sono ancora 4 mesi davanti, che lasciano aperto il tutto a scenari anche completamente diversi, prima di marzo, mese in cui già una strategia dovrà essere pronta. Il mercato dei tassi d’interesse, purtroppo per l’Inter, non aiuta in questo periodo. Ma la volontà del governo cinese di non perder un asset così importante potrebbe, tuttavia, fare la differenza".