Bellinazzo: “Juve-Napoli? Gli azzurri non possono esimersi. 3-0 a tavolino automatico”

C’è ancora molta confusione attorno a Juve-Napoli che rischia seriamente di non disputarsi questa sera. Marco Bellinazzo, attraverso il suo profilo Twitter, ha provato a fare chiarezza sulla questione. Questa la sua riflessione: “La questione #JuventusNapoli è semplice da risolvere alla luce dell’ordinamento sportivo e del protocollo sottoscritto dai club, ma rivela un rischio enorme per la prosecuzione di tutti i campionati, non solo di calcio. Un problema che impone l’intervento del Governo della Serie A. Alla luce del protocollo sanitario anti-Covid e delle norme connesse nelle condizioni del Napoli con 2 giocatori il cui contagio è stato accertato non è possibile esimersi dallo scendere in campo. In caso contrario lo 0-3 a tavolino è automatico. L’intervento dell’Asl impone obbligo giuridicamente “superiore” di isolamento e mette atleti nelle condizioni se viaggiassero di commettere un reato. Ieri è successo in #JuventusNapoli e Potenza-Palermo in C. Ciò crea i precedenti per bloccare qualunque match a tutela salute”.