Bellinazzo: “Messi? Inter dietro a City e PSG, ma c’è una cosa che potrebbe attirarlo”

Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Messi è un’icona mondiale, un brand vivente e può rappresentare un volano di lancio incredibile. Una società come l’Inter potrebbe commercializzare e sfruttare la figura di Messi e dei marchi associati al calciatore più forte del mondo. Oggi quando ci si accosta a certi calciatori, a certe realtà, il discorso sportivo va associato all’apporto economico che il giocatore può dare al club. Al momento l’Inter ha meno probabilità rispetto al Manchester City o al PSG. Queste sono società che normalmente hanno fatturati superiori ai 500 milioni di euro. Quello che potrebbe attirare Messi in Italia è il decreto crescita. C’è però anche un’altra norma, che è quella che sta sfruttando Cristiano Ronaldo. Chi è stato fuori dall’Italia per 9 anni, può venire in Italia e godere di un regime fiscale agevolato. E’ la tipica norma che serve ad attrarre manager o professionisti dal portafoglio importante. Grazie alla loro attività dovrebbero restituire il vantaggio fiscale spendendo in Italia. Ad oggi in Italia sono 400 le persone che la utilizzano”.