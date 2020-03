Bellinazzo: “Scudetto ai playoff? Mi piace molto: fa contenti in tre. Ma l’importante è…”

Lo scudetto assegnato tramite i playoff? Un’ipotesi che sta prendendo piede in questi minuti. Il presidente della FIGC ha infatti proposto quest’idea nel Consiglio Federale odierno, per poi spiegarlo così ai cronisti. Marco Bellinazzo, noto giornalista, ha commentato così la proposta del numero uno della federazione: “L’idea del presidente Gravina di assegnare lo scudetto con Playoff tra le prime 4 (qualora non si riuscisse a completare il torneo) mi piace molto. Potrebbe accontentare sponsor e tv e gli appassionati. L’importante è che passi quest’emergenza”.