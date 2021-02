Addio a Bellugi, il messaggio della Curva Nord: “Una notizia che schianta il cuore”

La Curva Nord si unisce al cordoglio del mondo del calcio e dell'Inter per la scomparsa di Mauro Bellugi, ex nerazzurro

Anche la Curva Nord , settore più caldo del tifo nerazzurro, si è unita al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa dell'ex Inter Mauro Bellugi . Ecco il messaggio della Curva:

"Una notizia che schianta il Cuore. Mauro Bellugi se n'è andato. Un uomo come non ne nascono più. La Curva Nord piange questa lacerante scomparsa per il mondo Inter".