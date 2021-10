Romano: “Belotti? Inter e Zenit ci hanno provato a luglio, sarà gara aperta in estate”

L'attaccante non intende rinnovare il contratto e valuta la sua prossima destinazione, questo il commento dell'esperto di mercato

Il futuro di Andrea Belotti sembra ormai essere lontano da Torino. L'attaccante non intende rinnovare il contratto e valuta la sua prossima destinazione. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore in scadenza di mercato piace a tanti club e anche l'Inter lo ha seguito in estate:

"Andrea Belotti ha la possibilità di lasciare il Torino svincolato la prossima estate, per come stanno le cose ora. È in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora accettato l'ultima proposta del Torino di prolungare l'accordo in corso. Zenit e Inter erano interessati lo scorso luglio, sarà una gara aperta".