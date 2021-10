Inter, Belotti nei pensieri di Marotta: ecco la chiave per l’operazione a gennaio

L'attaccante del Torino piace anche al Milan ed altri club anche perché può arrivare a condizioni favorevoli

L'Inter tornerà sul mercato a gennaio. Lo ha detto anche Beppe Marotta, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni. Un acquisto potrebbe arrivare quindi per il mercato avanzato, con un nome che si fa spazio tra i tanti. Spiega infatti TuttoSport: "Belotti da tempo è nei pensieri di Marotta. L’ad l’aveva promesso a suo tempo proprio a Conte e aveva rimesso ad agosto il centravanti nel mirino come alternativa a Correa - una volta infortunatosi Thuram - contattando direttamente Urbano Cairo".

L'attaccante della nazionale potrebbe arrivare a condizioni favorevoli. Un'operazione che sarebbe simile a quella che a gennaio dell'anno scorso portò Christian Eriksen in nerazzurro. Scrive TS: "Il capitano del Toro, oltre a essere perfettamente compatibile con Lautaro, è italiano (Marotta, storicamente, predilige gli azzurri anche per cementare lo spogliatoio) e - tra qualche mese - sarà ufficialmente svincolato. Il che vorrà dire che il Toro sarà costretto a venderlo già a gennaio per monetizzare qualcosa dal cartellino. Un’opportunità, quella di prendere Belotti a prezzo di saldo, senz’altro più favorevole rispetto all’idea Jovic (il Real potrebbe aprire al prestito, ma il serbo avrebbe bisogno di un periodo di apprendistato nel nostro calcio) e a Gianluca Scamacca".

Deve però incastrarsi un tassello. Spiega ancora TuttoSport: "La chiave per rendere fattibile l’operazione, è legata all’addio di Sanchez. Porterebbe un importante risparmio nel monte ingaggi. Mentre il ritorno economico legato all’arrivo di Belotti può essere assicurato già a maggio, considerato - al netto dei sogni di seconda stella - che regalare il centravanti del Toro a Inzaghi sarebbe una bella assicurazione per riconquistare un posto in Champions, in un campionato dove ci sono almeno altre sei pretendenti al jackpot assicurato dalla Uefa".