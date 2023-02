Belotti: “Mourinho ha allenato grandi squadre e quando ha parlato…”

Ad Andrea Belotti è stato chiesto come è lavorare con José Mourinho. Il calciatore, ai microfoni di DAZN, nel post gara di Roma-Verona, ha spiegato: «Io cerco sempre di dare il massimo quando mi viene data una chance. Si vince tutti insieme e se si perde si fa tutti insieme. Le parole di Mou in cerchio? Sono cose che restano tra noi, era un discorso sul gruppo. Mou dà forza anche alle seconde linee? Lo conosciamo tutti, è un grande allenatore, ha allenato grandissime squadre e sa bene cos'è un ambiente calcistico. Quando ha detto certe cose è perché qualcosa non andava ma anche noi come gruppo e ce n'eravamo resi conto. Normale che nell'arco di un campionato ci siano alti e bassi».