Stramaccioni: “Roma piazza che dà amore, ma chiede un segnale a Mourinho”

«Credo ci si aspetti che José dica che lui vuole essere il condottiero di questa Roma, che in questa stagione ci sono state tante voci sul suo futuro. A livello di tifoseria quelle voci non sono mai state smentite con chiarezza, l'allenatore non ha mai detto che sarà alla Roma anche la prossima stagione. Il rapporto con Mou può solo decollare se lui deciderà di restare al club giallorosso per farlo diventare vincente», ha sottolineato l'ex tecnico nerazzurro.