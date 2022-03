Torino, Belotti ha scelto: vuole il Milan. Contro l’Inter sfida che vale doppio

L'attaccante granata, in scadenza di contratto a giugno, negli ultimi mesi è stato accostato anche ai nerazzurri

"Importante, per il capitano granata, sarà dimostrare a Mancini - in tribuna al Grande Torino ci sarà uno dei collaboratori del ct - di aver cancellato Bologna a livello fisico e di essere pronto, seppur non al meglio, per l'Italia. La sfida con l'Inter vale, così, doppio per un ragazzo che ha scelto di chiudere con Torino e di coltivare il sogno di arrivare al Milan, club per cui tifa fin da bambino".