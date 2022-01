Beltrame: “Dybala? La Juve deve tenerlo assolutamente. E’ da pazzi non…”

Le parole del centrocampista: "Per come valuto il calcio, Dybala è da tenere nella maniera più assoluta. E' il giocatore con più talento"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Stefano Beltrame, centrocampista del Maritimo, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Per come valuto il calcio, Dybala è da tenere nella maniera più assoluta. E' il giocatore con più talento, quello che può fare sempre la differenza, è da pazzi non rinnovare il suo contratto. A me piace tantissimo, da tifoso lo vorrei vedere ancora con la maglia bianconera. Mi auguro possa essere costruito un grande attacco attorno a lui".