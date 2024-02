Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Chi è il più forte centravanti al mondo?

“Per me Lautaro Martinez. Sta facendo un lavoro incredibile. Sono anche un buon amico di Julian Alvarez, che sta facendo molto bene anche se lo vedo come un giocatore di manovra più che un ‘nove’ d’area. E poi c’è Halaand, che ha più gol che partite giocate. Credo siano i tre più forti in questo momento”.

Hai guardato dei video di Bastituta con la maglia viola?

"Sì, ho visto i suoi gol con la maglia della Fiorentina, così come quelli con la maglia dell’Argentina. Quando in Argentina si nomina la Fiorentina, si nomina Firenze, la testa va immediatamente a pensare a Bati. Anche quando cammino nel centro sportivo gigliato ci sono foto di lui e tutto questo mi ispira molto. Quando ho parlato con la Fiorentina, la prima cosa che mi è venuta in mente è Batistuta. Quando rivedo le sue immagini è sempre qualcosa di molto bello. Siamo molto orgogliosi che un argentino abbia realizzato così tante cose belle qui”.

