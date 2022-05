Benatia: “Dybala? Non so i motivi dell’addio. Sarebbe strano vederlo all’Inter”

L'ex difensore della Juventus ha parlato del futuro dell'attaccante argentino, dato sempre più vicino ai nerazzurri

Mehdi Benatia, ex difensore marocchino della Juventus, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro di Paulo Dybala, accostato con sempre maggior insistenza all'Inter: "Dybala? Avrei voluto vederlo a Torino per altri 6-7 anni. Non so quali dinamiche abbiano influito sulla separazione, ma sono certo che Paulo sia un calciatore e una persona fantastica. Per me sarebbe davvero strano vederlo con la maglia dell'Inter, considerando la rivalità tra le due squadre".