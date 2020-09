Conte sfida per la prima volta Inzaghi: l’Inter a Benevento per lanciare un messaggio alla Juve

“Un amico come avversario: Antonio contro Pippo. Per 4 stagioni hanno condiviso lo spogliatoio, ovviamente quello della Juventus, con appendice anche in Nazionale. Oggi, invece, si troveranno di fronte come allenatori, prima volta in assoluto”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’incrocio tra Benevento e Inter con Filippo Inzaghi pronto a sfidare per la prima volta Antonio Conte. I nerazzurri, dopo il 4-3 alla Fiorentina, vogliono e devono vincere per avvicinarsi al meglio alla sfida di domenica con la Lazio prima della sosta e al contempo di portarsi a +2 sulla Juventus. La squadra di Conte, lo scorso anno, riuscì ad ottenere più punti in trasferta (43) rispetto a quelli guadagnati a San Siro (39) a dimostrazione di come Lukaku e compagni si siano trovati meglio quando avevano spazi a disposizione e non contro difese schierate.