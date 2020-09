Romelu Lukaku scherza sulle storie di Instagram e ricorda un po’ il motto di Ibra. “Che cazz’ guardi”, ha scritto il giocatore. Ha postato una foto del momento della partenza per Napoli. Dal Prime di Malpensa i nerazzurri si sono diretti in aereo a Napoli per poi raggiungere Benevento, prima tappa in trasferta della stagione. L’attaccante scherza con i suoi follower. Aria distesa dopo la vittoria in extremis con la Fiorentina con in testa i primi tre punti fuori casa.