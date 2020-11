Fantacalcio – Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali: Dybala al fianco di Morata

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Juventus cerca continuità in casa del Benevento nel secondo anticipo della nona giornata. Pirlo, senza Cristiano Ronaldo, rilancia Dybala in coppia con Morata. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, si affida a Lapadula in attacco.

BENEVENTO: Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella; Improta, Ionita, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.