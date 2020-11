Bergomi: “Vidal? Scordiamoci quello della Juve su aspetto dinamico. Ma deve esserci su…”

Beppe Bergomi, a pochi secondi dall’inizio della sfida tra Sassuolo e Inter, si è riferito a Vidal dopo l’espulsione rimediata con ingenuità nella gara contro il Real Madrid. «Il cileno non è più il giocatore che eravamo abituati a vedere alla Juventus, dobbiamo scordarcelo. Ma deve dare il suo contributo in termini di leadership e carisma. Sull’aspetto dinamico può non essere quel Vidal ma ci deve essere da quel punto di vista. Non deve più commettere ingenuità».

(Fonte: Skysport)