Serie A – Autogol di Barba, il Sassuolo batte il Benevento e torna ottavo in classifica

Matteo Pifferi

Basta un'autorete di Barba al Sassuolo per espugnare il Vigorito di Benevento: la squadra di De Zerbi, con la vittoria odierna, supera il Verona e agguanta l'ottava posizione con 43 punti, a -11 dal settimo posto occupato dalla Roma. Il Benevento, invece, colleziona la 14° sconfitta in 30 partite e resta quintultimo a 30 punti, in ogni caso a +8 sul terzultimo posto del Cagliari.