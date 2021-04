De Grandis: “L’Inter fa un calcio speculativo: gioca più bassa perché…”

Il giornalista di Sky Sport ha espresso il suo pensiero sull'Inter di Antonio Conte dopo il successo per 1-0 contro il Cagliari

"L'Inter non saltava l'uomo per l'assenza di Hakimi e Perisic dal 1'. Aveva tirato da fuori con Eriksen e Sensi. Crea la superiorità non saltando l'uomo ma con la velocità. L'Inter fa un calcio speculativo: se lascia fare la partita a Sassuolo e Lazio va bene, ci può stare. Non è una squadra spettacolare ma non è un demerito: gioca più bassa perché non ha difensori veloci e dà meno campo agli avversari".