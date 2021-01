Benevento, UFFICIALE: colpo per l’attacco, dal CSKA Mosca arriva in prestito Gaich

Adolgo Gaich è un nuovo giocatore del Benevento: il promettente attaccante argentino, classe ’99, arriva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto dal CSKA Mosca. Colpo importante per il reparto avanzato di Inzaghi, che potrà contare su un giocatore seguito in passato anche da numerosi top club europei (tra cui l’Inter).

Questo il comunicato ufficiale del club campano:

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal CSKA Mosca, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Adolfo Julián Gaich, attaccante argentino classe 1999.

(beneventocalcio.club)