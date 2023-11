Benfica, Florentino: “Vogliamo onorare la partita contro l’Inter e vincere”

Traguardo importante per Florentino Luis, che ha recentemente raggiunto le 100 presenze in gare ufficiali con la maglia del Benfica. In un'intervista concessa ai canali ufficiali del club lusitano, il centrocampista classe '99 ha anche parlato del match di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì sera a Lisbona: "La nostra aspettativa è la stessa di sempre: onorare il club che ci sta a cuore. Entreremo in campo con l'ambizione più grande, ovvero vincere la partita".