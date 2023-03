Benfica, 5-1 al Guimaraes e +11 sul Porto. Doppietta per Joao Mario, 23 in stagione

Il Benfica sa solo vincere. La squadra di Roger Schmidt, prossima sfidante dell'Inter ai quarti di finale di Champions League, ha ottenuto un'altra vittoria in Liga contro il Vitoria Guimaraes per 5-1. Mattatore del match, come al solito, l'ex Inter Joao Mario, capace di segnare una doppietta dopo la rete iniziale di Gonçalo Ramos. La quarta rete è un'autogol di Daniel Silva mentre il quinto sigillo è di Antonio Silva.

Si tratta della settima vittoria di fila considerando anche le due in Champions - KO in Coppa di Portogallo ai rigori col Braga -, la nona consecutiva in campionato. Il Benfica, attualmente ha 11 punti di vantaggio sul Porto (che ha una partita in meno) a 9 giornate dalla fine. E Joao Mario è sempre più capocannoniere con 17 gol segnati in campionato (23 in stagione considerando i 6 in Champions) e con una rete in più di Ramos, altro attaccante da non sottovalutare.