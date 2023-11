Benfica-Inter, moviola CdS: “Treimanis da 5: quanti errori, salvato dal VAR”

Sesta partita in Champions per l'arbitro lettone Treimanis che sbaglia molto ed è aiutato dal VAR Bebek (voto 7)

"Sesta partita in Champions League (esordio stagionale) per il lettone Treimanis, non la racconterà agli eredi: due overrule (sempre dalla parte dell’AA2), una OFR per un rosso chiaro". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al voto all'arbitro di Benfica-Inter. Il lettone Treimanis, infatti, è stato salvato dal VAR in diverse occasioni: