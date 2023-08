Benfica, Salisburgo e Real Sociedad nel girone dell’Inter: curiosità e precedenti

Oltre all'ex Juventus per i portoghesi è stato un mercato importante con l'arrivo tra gli altri di Orkun Kökcü dal Feyenord, Arthur Cabral dalla Fiorentina, David Jurasek dallo Slavia Praga e Anatoliy Trubin dallo Shakhtar. In campionato i lusitani hanno collezionato sei punti nelle prime tre gare di campionato. Rafa è il capocannoniere con tre reti.

I PRECEDENTI — Sono cinque i precedenti. Oltre alle due gare dello scorso anno c'è l'indimenticabile finale di Coppa dei Campioni del 1965, vinta 1-0 dall'Inter a San Siro grazie al gol di Jair. Poi il doppio confronto in Coppa Uefa, nel 2003/2004. L’Inter è imbattuta contro il Benfica in competizioni europee, grazie a tre successi e due pareggi.

RED BULL SALISBURGO — Quella tra l'Inter e Red Bull Salisburgo sarà una sfida inedita in Champions League. I nerazzurri affronteranno gli austriaci dopo le due amichevoli giocate tra dicembre 2022 e agosto 2023. Nella prima gara disputata a Malta i nerazzurri si sono imposti 4-0 grazie alla doppietta di Mkhitaryan e ai gol di Acerbi e Carboni. Nel match giocato il 9 agosto alla Red Bull Arena la squadra di Simone Inzaghi ha vinto 4-3 con l'autorete di Pavlovic e i gol di De Vrij, Correa e Sensi.

Il Salisburgo, guidato da Gerhard Struber, ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, vincendo 5 gare su 5 in campionato, dove in questo momento occupa il primo posto con 14 reti fatte e 2 subite. In coppa d'Austria ha vinto 6-0 contro l'Ardagger nel primo turno. Il capocannoniere della squadra è Konaté, autore di quattro reti in questo inizio di stagione.

I PRECEDENTI — Per quanto riguarda i confronti nelle competizioni europee l’Inter ha vinto ciascuna delle due gare contro il Salisburgo, nella doppia sfida in finale di Coppa UEFA 1993/94.

REAL SOCIEDAD — Anche per Inter-Real Sociedad sarà la prima volta in Champions League. Le due squadre non si sono mai affrontate nella massima competizione europea. Gli spagnoli, guidati da Imanol Alguacil, hanno iniziato la stagione con tre pareggi nelle prime tre gare di campionato, arrivati contro Girona, Celta Vigo e Las Palmas. Due reti fatte e due subite. Gli acquisti più importanti sono stati Arsen Zakharyan, arrivato dalla Dinamo Mosca e Andrè Silva, dal Lipsia. La Real Sociedad gioca le partite casalinghe alla Reale Arena.

I PRECEDENTI — Inter e Real Sociedad, nelle competizioni europee, hanno un solo precedente nel primo turno di Coppa UEFA 1979/80, quando i nerazzurri superarono la fase dopo una vittoria per 3-0 all’andata e una sconfitta per 2-0 al ritorno.

