Benfica, tocca a Tengstedt: con lui un gol ogni 85 minuti, sarà titolare contro l’Inter

Mercoledì, contro un'Inter che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, i lusitani cercheranno un sussulto di orgoglio davanti al proprio pubblico. Per l'occasione dovrebbe scendere in campo Casper Tengstedt: l'attaccante danese, come scrive A Bola, è il calciatore del Benfica più in forma. L'ex Rosenborg, è stato direttamente coinvolto in quattro reti della squadra nei 341 minuti distribuiti nelle 13 partite in cui è sceso in campo: con lui, numeri alla mano, c'è un gol ogni 85 minuti.