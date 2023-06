Benitez: “Così l’Inter può mettere in difficoltà il City. Il vantaggio di Guardiola…”

A poche ore dal fischio d'inizio di Manchester City-Inter, Rafa Benitez è intervenuto ai microfoni di Sky sport per parlare della gara. "Guardavo la Premier e vedevo Arsenal. City e due mesi prima dicevo vince la squadra di Guardiola perché è un allenatore che ha esperienza per arrivare fino in fondo e anche i giocatori, questo è un vantaggio. L'Inter non ha esperienza per giocare questo tipo di finale, il City l'ha già giocata e può essere un vantaggio".