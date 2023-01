Sky – Milan, niente derby per Bennacer: Pioli costretto a rivedere i suoi piani

Si avvicina il derby Inter-Milan, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Stefano Pioli dovrà fare a meno di un titolare

Si avvicina il derby Inter-Milan, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Come riportato da Sky Sport, Ismael Bennacer dopo l’infortunio accusato nelle scorse ore non sarà a disposizione di Stefano Pioli.