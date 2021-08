Bent: “Arsenal, esonera Arteta e prendi un tecnico come Conte. Ma non so…”

Il consiglio dell'ex giocatore inglese ai Gunners che da qualche anno ormai sono lontani dai fasti di un tempo

"La prestazione contro il Brentford è stata scadente. Non è stata bella da guardare e mi è dispiaciuto per Ben White. Se vogliamo tornare ai bei vecchi tempi, esoneri Mikel Arteta e inserisci uno come Antonio Conte. Se possono prendere Conte, lo devono prendere. Ma Conte verrebbe? Non lo so. Se hanno la sensazione di poterlo, licenziate Arteta".