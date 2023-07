Dalla NextGen ai clean sheet in Serie C a Gubbio: Inter, bentornato a Di Gennaro

Il rilancio dopo gli infortuni

"Dopo una prima, positiva annata in B, per Di Gennaro inizia una lunga serie di episodi sfortunati che ne frenano sistematicamente il salto di qualità. Tutti infortuni di natura traumatica dovuti a scontri di gioco (qualcuno anche in allenamento) che piombano come una tegola nei momenti meno indicati. [...] In dieci anni di carriera, Di Gennaro deve fare i conti con sei lesioni traumatiche che lo tengono ai box per quasi 500 giorni. A conti fatti, quasi un anno e mezzo in infermeria per il portiere di Saronno che vive anche un breve ritorno in nerazzurro nel 2018, vestendo i panni di quarto portiere fino alla scadenza del contratto nel 2019".