Real Madrid, Benzema choc a Mendy: “Giuro su mia madre che Vinicius sta…”

E’ letteralmente caos al Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane ha recuperato nel finale la gara con il Borussia Monchengladbach, ma ha dato un’altra dimostrazione di insicurezza e difficoltà. In aggiunta, anche lo spogliatoio non sembra essere sereno. RMC Sport ha infatti pizzicato Karim Benzema, centravanti dei Blancos, dire questa clamorosa frase al compagno Ferland Mendy su Vinicius Jr: “Fratello, non passata a lui. Ti giuro su mia madre che sta giocando contro di noi“. Momento assolutamente non facile.