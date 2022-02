Berardi, incubo Inter: già 7 i gol contro i nerazzurri, nessuno meglio di lui

L'attaccante del Sassuolo si è spesso rivelato un avversario temibile in passato contro Handanovic e compagni

Nel Sassuolo che domani affronta l'Inter c'è un giocatore che storicamente ha spesso fatto male ai nerazzurri: Domenico Berardi. L'attaccante neroverde, come ricorda il Corriere dello Sport, si è spesso rivelato un incubo per Handanovic e compagni, oltre ad avere un feeling più che discreto con San Siro: "Vede San Siro e si scatena Mimmo Berardi. Si gasa quando incrocia il Milan (vittima preferita) e l'Inter. Dal suo approdo in Serie A col Sassuolo, stagione 2013-2014, l'attaccante calabrese è il giocatore che ha segnato di più contro i nerazzurri in campionato: 7 gol di cui 5 su rigore. Berardi ha preso parte a 9 reti (6 gol più 3 assist) nelle sue ultime 8 gare contro squadre che hanno iniziato la giornata nelle prime due posizioni in classifica".