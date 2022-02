Sassuolo, Berardi: “Grande partita. Scamacca e Raspadori sono pronti per una big”

Intervenuto a DAZN dopo Inter-Sassuolo, Domenico Berardi, attaccante neroverde, ha commentato così la vittoria della squadra di Dionisi

Marco Macca

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Sassuolo, Domenico Berardi, attaccante neroverde, ha commentato così la vittoria della squadra di Dionisi contro i nerazzurri:

GRANDE PARTITA - "In campo ci andiamo sempre per dare il massimo e oggi abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dato continuità e dobbiamo continuare così, perché la strada è ancora lunga. Con questi giovani mi trovo benissimo, sono ragazzi che ascoltano e danno il loro contributo. Danno il massimo e si impegnano. Era importante presentarci qui e fare una grande partita: abbiamo vinto 2-0 senza subire gol, non capitava da tanto. Grande partita anche dal punto di vista difensivo".

AMBIZIONE - "In questi anni sono cresciuto tantissimo. Non nascondo l'ambizione di giocare grandi partite e in grandi stadi, ma tutto passa dal Sassuolo e devo dare il massimo qui, per cercare di migliorarmi".

SCAMACCA E RASPADORI - "Chi pronto per una big tra Scamacca e Raspadori? Sono due grandissimi giocatori, sono pronti per il salto di qualità. Anche loro devono dare tutto e migliorarsi domenica dopo domenica, non posso che augurare il meglio perché sono anche due grandissime persone".

(Fonte: DAZN)