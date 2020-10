Ad Sassuolo: “Obiettivo è trattenere Locatelli, Berardi e Boga. Detto no a tanti club”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ieri è stato nella sede dell’Inter, ha parlato prima della partita con il Crotone del mercato della società neroverde. «Il nome del club legato ad ultim’ora di mercato da qui a lunedì? Non credo. Speriamo che finisca presto. Stiamo cercando di tenere i nostri giocatori migliori e crediamo che quelli sono i nostri acquisti migliori. Abbiamo detto no per più di un giocatore e a più di un club. I giocatori come Locatelli, Berardi e Boga sono stati corteggiati per mesi. Avevamo questo obiettivo di tenerli. Cerchiamo di tenere botta, dobbiamo resistere assolutamente».

(Fonte: SS24)