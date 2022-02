Bereszynski: “Sensi qualità altissima, non a caso è un giocatore dell’Inter. Dal primo…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bereszynski elogia il suo nuovo compagno di squadra

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bartosz Bereszynski ha parlato del suo nuovo compagno di squadra appena arrivato dall'Inter, Stefano Sensi. "Innesto top? L’ho capito dal primo passaggio che ha fatto in allenamento. Ha una qualità altissima, non a caso è un giocatore dell’Inter e della nazionale italiana. Sono contento per lui: potrà dare una mano alla Samp, e viceversa".