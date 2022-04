Beretta: “Inter-Milan? Mi aspetto equilibrio. Scamacca ha dimostrato di essere da big”

Ospite di TMW Radio, Mario Beretta ha parlato del derby di Coppa Italia di questa sera tra Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni

"C'è una finale in ballo ed è un derby, tra le due squadre che conducono il campionato. Viste le sfide precedenti mi aspetto una gara molto equilibrata, daranno sicuramente fondo ad ogni energia possibile e immaginabile perché la finale è un traguardo cui ambire".

"Secondo me sta dimostrando di poter ambire a piazze importanti, tra cui anche l'Inter. Per fare il titolare o no, dovrà dimostrare lui di essere meglio degli altri".